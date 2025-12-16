Из Краснодара «Азимут» открыл продажу билетов на весну и лето 2026 года

Авиакомпания «Азимут» открыла продажу авиабилетов по России и за рубеж на период весенне-летней навигации 2026 года. В частности, из Краснодара в расписании заявлены международные рейсы в Турцию, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из аэропорта Краснодара будут выполняться рейсы в Анталью и Стамбул. Минимальная стоимость перелета из Краснодара в Анталью начинается от 10 тыс. руб., в Стамбул — от 12,9 тыс. руб. в одном направлении без учета дополнительных сборов.

Кроме того, в весенне-летнем расписании сохранены рейсы из Сочи в Тбилиси, а также перелеты из Москвы (Внуково) в Апатиты и Санкт-Петербург. Подробное расписание, тарифы и перечень дополнительных услуг доступны на официальном сайте авиакомпании «Азимут».

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Самарканд—Сочи, 12 декабря совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральные Воды. По данным Южной транспортной прокуратуры, причиной отклонения от маршрута стали технические неполадки, обнаруженные в ходе полета.

Анна Гречко