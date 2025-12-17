Обеление импорта в ЕАЭС довели до суда

“Ъ” разобрался в обстоятельствах отказа Казахстана и Киргизии от ужесточения стоимостного контроля импорта на общей таможенной границе ЕАЭС. Страны не поддержали распространение одобренного ранее Коллегией Евразийской экономической комиссии пилотного проекта по определению областей риска при таможенном декларировании одежды и обуви на конкретные торговые марки, потребовав сначала рассмотрения вопроса о пилоте Судом союза. Сопротивление уже запущенному процессу по обелению торгового рынка в пределах ЕАЭС может объясняться выгодой, получаемой членами союза от выпуска товаров их таможенными органами, притом что львиная доля импорта в конечном счете направляется на рынок РФ. Вопрос будет поднят на президентский уровень на Высшем экономическом совете ЕАЭС, однако на фоне торможения союзной работы над прозрачностью импорта российская сторона, вероятнее всего, продолжит усиливать меры по ужесточению контроля на национальном уровне.

Торможение прогресса по обелению импорта в ЕАЭС, вероятнее всего, только усилит контроль входящих в РФ грузов национальными органами власти

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Торможение прогресса по обелению импорта в ЕАЭС, вероятнее всего, только усилит контроль входящих в РФ грузов национальными органами власти

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” выяснил, какие именно предложения таможенного блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по «налогоемким» товарам не были утверждены межправсоветом ЕАЭС 11 декабря. Киргизия и Казахстан выступили против предложенного Белоруссией расширения пилота по проверке таможенными органами одежды и обуви в рамках утвержденных областей риска — не только их усредненной стоимости и количества, но и информации об их характеристиках, торговых марках, производителях и стране происхождения, включая контроль конкретных брендов. По данным “Ъ”, эту тему Евразийская комиссия прорабатывала по поручению межправсовета, в итоге одобрив расширение для этой цели уже действующего пилота (необходимость в определении областей рисков была подтверждена правовым департаментом ЕЭК еще в июле).

Однако проект не был поддержан 11 декабря: представители Киргизии и Казахстана заявили о «нецелесообразности принятия каких-либо решений по определению областей рисков... до получения консультативного заключения Суда союза».

Теперь вопрос будет вынесен на Высший евразийский экономический совет с участием президентов стран ЕАЭС.

Сопротивление Киргизии и Казахстана расширению проекта по обелению входящих товарных потоков может объясняться выгодами от таможенного оформления грузов и выпуска их на единый рынок союза таможенными органами этих стран, притом что конечным получателем значительной (более 90%) доли этого импорта является рынок остальных членов ЕАЭС и в первую очередь РФ, находящейся под санкциями из-за ее военной операции на Украине, из-за которых прямая торговля со значительным числом стран для нее ограничена.

Борьба с практикой занижения таможенных платежей проводится на уровне ЕАЭС с 2024 года и выгодна всем участникам союза — уже сейчас по итогам работы по унификации индикаторов риска занижения таможенной стоимости, охватившей более 1,5 тыс. товаров, дополнительные поступления в бюджеты государств составили $75 млн по ввозной пошлине и более $600 млн по НДС, отмечал премьер Белоруссии Александр Турчин (см. “Ъ” от 12 декабря), однако локальные интересы отдельных участников объединения, вероятнее всего, вызовут если не остановку, то торможение процесса: интеграционные процедуры в нем, как правило, занимают довольно продолжительное время, как и согласование организации «союзного» информационного обмена в области торговли.

При этом для РФ на национальном уровне проблема стоит особенно остро: совместные усилия ФТС, ФНС, Минпромторга и Росаккредитации по ее решению за счет ужесточения контроля ввозимых из Казахстана и Киргизии грузов осенью вызвали серьезные заторы на границе с Казахстаном и привели к перенаправлению на склады временного хранения тысяч фур для детальной проверки, корректировки документов и доначисления сборов (см. “Ъ” от 31 октября).

В условиях напряженной ситуации с доходами бюджета, а также жесткой конкуренции дешевого серого импорта с более дорогой продукцией импортозамещения эта работа, вероятнее всего, будет продолжена и усилена за счет межведомственной координации с целью обеспечения данными механизма «обратного счета» при контроле уплаты импортерами всех необходимых по закону платежей.

Поясним: контроль их уплаты построен по схеме, когда при продаже в российской рознице товара ФНС получает данные о цене этой продажи и далее, используя систему контроля уплаты НДС АСК-2, прослеживает всю цепочку поставок до производителя или импортера. При этом в последнем случае от корректности указания таможенной стоимости зависит, будет ли ФНС доначислять НДС «внутренней» цепочке поставщиков или ФТС потребует доплаты импортной пошлины от импортера.

Параллельно РФ усиливает и контроль достоверности сертификатов соответствия ввозимой продукции. Так, с конца осени в РФ заработал механизм отзыва выданных в ЕАЭС сертификатов и деклараций соответствия, действие которых не подтверждено другими участниками союза (см. “Ъ” от 20 ноября). Поводом для этого стала массовая перерегистрация «изгнанных» из российского реестра испытательных лабораторий в более «удобной» для них Киргизии, где получить аккредитацию проще,— противодействие таким схемам, видимо, также будет расширено.

Полина Попова, Олег Сапожков