Премьеры занялись торговлей

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 11 декабря на завершающем в этом году заседании межправсовета обсудили способы дальнейшей интеграции в рамках «пятерки». В том числе — стимулирование инноваций для наращивания поставок не только сырьевой, но и высокотехнологичной продукции. Обсуждалось и особо актуальная для РФ тема «обеления» взаимной торговли — согласованы направления развития системы прослеживаемости товаров. При этом по некоторым трекам, например, в части ввоза автомобилей и усиления борьбы с занижением таможенной стоимости, по данным “Ъ”, договориться на встрече не удалось.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Премьерам стран ЕАЭС Александру Турчину, Михаилу Мишустину, Олжасу Бектенову и Адылбеку Касымалиеву (на фото) пришлось сначала ждать задержавшегося Никола Пашиняна, а затем спорить друг с другом о перестройке таможенного периметра союза

С прибытием некоторых гостей в Москву на последнее в этом году заседание глав правительств ЕАЭС возникли затруднения: из-за закрытия воздушного пространства в столице самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна был вынужден накануне ночью приземлиться в Санкт-Петербурге, а уже утром отправиться в Москву.

Само заседание стало подведением итогов белорусского председательства в ЕАЭС. В 2026 году этот статус перейдет к Казахстану. «Уходящий год провожаем с достойным предварительным результатом по ключевым показателям, таким как ВВП, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, оборот розничной торговли»,— отметил премьер РФ Михаил Мишустин. Впрочем, один из ключевых показателей все же замедляется — прогнозируется снижение объема взаимной торговли в ЕАЭС примерно на 5%. Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев объяснял это, в частности, стабилизацией торговых потоков.

Кроме подведения предварительных итогов премьеры наметили дальнейшие шаги интеграции стран «пятерки». Как сообщили в ЕЭК, согласованы направления развития системы маркировки товаров. В частности, планируется скоординировать подходы к исключению возможности маркировки товара с неподтвержденной легальностью импорта или производства, а также не соответствующего техрегламентам ЕАЭС.

Некоторые вопросы, также связанные с «обелением» торговли, по данным “Ъ”, в закрытой части заседания урегулировать не удалось. Одним из конфликтных вопросов стал контроль за ввозом автомобилей. Как пояснил “Ъ” источник, знакомый с обсуждением, Казахстан предлагал запретить ввозить машины, купленные физлицами на электронных аукционах, а также по копиям сертификатов безопасности транспортных средств. Это вызвало жесткие возражения киргизской стороны, применяющей такой ввоз и отметившей, что это разрушает интеграцию в союзе. Вопрос в итоге будет обсуждаться на уровне президентов.

Также, по словам собеседника “Ъ”, не был принят доклад о работе по унификации индикаторов риска занижения таможенной стоимости в отношении «налогоемких» (то есть наиболее дорогих) товаров, ввозимых из третьих стран,— он вызвал возражения у киргизской стороны. Поясним, такая работа ведется с 2024 года для пресечения занижения или уклонения от уплаты ввозных пошлин, сейчас унификацией охвачены более 1,5 тыс. товаров. Как сообщил премьер Белоруссии Александр Турчин, в результате дополнительные поступления в бюджеты стран составили $75 млн по ввозной пошлине и более $600 млн по НДС. Это направление развивается и на национальном уровне — так, в РФ разрабатывается система полной прослеживаемости товаров для выявления серого импорта и занижения таможенной стоимости (см. “Ъ” от 31 октября).

Более общие перспективы интеграции возражений не вызвали. Как отметил премьер Киргизии Адылбек Касымалиев, необходимо расширять структуру взаимной торговли за счет улучшения условий доступа не только к сырьевым и финансовым ресурсам, но и к новым технологиями — для этого надо стимулировать инновации, что в итоге должно привести к экспорту высокотехнологичной продукции.

В этих же целях премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил донастроить механизм промышленной кооперации, предусмотреть предоставление в приоритетном порядке субсидий предприятиям, использующим современные цифровые технологии и искусственный интеллект. Речь идет о субсидировании кредитов на реализацию таких проектов — на это направляется 10% от сумм союзных антидемпинговых пошлин. В этом году на субсидии предусмотрено 5 млрд руб. Пока одобрены пять проектов, еще десять рассматривается.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков