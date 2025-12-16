Отели горного кластера Сочи заполнятся на 90% в новогодние праздники

Краснодарский край ожидает около 500 тыс. туристов в новогодние каникулы, при этом отели горного кластера Сочи будут заполнены на 90%. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии по подготовке зимнего курортного сезона под руководством вице-губернатора Александра Руппеля, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Основная задача — обеспечить безопасный, качественный и комфортный отдых. Традиционно в зимний период больше половины гостей выбирают Сочи»,— заявил господин Руппель.

По словам замминистра курортов края Инны Петуховой, горный кластер посетят 80 тыс. отдыхающих, еще 315 тыс. приедут как экскурсанты. Средняя загрузка черноморских курортов достигнет 60%.

Госпожа Петухова также добавила, что горнолыжный сезон должен начаться в 20-х числах декабря. Однако все будет зависеть от погодных условий и снежного покрова.

С декабря по март регион примет порядка 2,7 млн гостей, что соответствуют уровню прошлого года. Работают около 2 тыс. средств размещения вместимостью 210 тыс. мест.

Власти Кубани в 11-й раз подряд развернут краевой круглосуточный межведомственный штаб в горном кластере. Особое внимание уделят безопасности в местах массового скопления людей и транспортному обслуживанию.

Заместитель руководителя департамента потребительской сферы Дмитрий Юшкин заявил о готовности торговых объектов. «Поставки идут в штатном режиме. Под контролем ведомства ценообразование на социально значимые товары»,— отметил он.

Первый замминистра здравоохранения Ирина Вазовская доложила об усилении медицинских служб. В горном Сочи будут работать дополнительные машины скорой помощи, а частные медкомпании договорились бесплатно доставлять туристов в больницы.

Кроме того, власти впервые запретили использование фейерверков во время новогодних праздников. Рекомендации отказаться от пиротехники направили всем горным курортам и крупным гостиничным комплексам.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в Сочи на период предновогодних дней и зимних каникул подготовлена масштабная праздничная программа, включающая свыше 250 событий.

Анна Гречко