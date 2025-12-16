В Екатеринбурге с 19 декабря откроется восемь елочных базаров
Восемь елочных базаров откроются в Екатеринбурге с 19 декабря, сообщили в мэрии. Купить живую ель можно будет вплоть до 31 декабря.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Торговые площадки будут работать ежедневно с 10:00 до 21:00 по следующим адресам:
- улица Академика Бардина, 50;
- улица Высоцкого, 12а;
- улица Заводская, 15/7;
- улица Малышева, 5;
- улица Щорса, 29;
- улица Санаторная, 3;
- проспект Академика Сахарова – улица Рябинина (напротив дома № 95 по улице Академика Сахарова);
- улицы Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова (за остановкой «Улица Павла Шаманова» по четной стороне улицы Вильгельма де Геннина).
В мэрии напомнили, что за незаконно спиленную ель предусмотрен штраф от 3 до 4 тыс. руб.. В случае незаконной вырубки редких видов или деревьев, причинивших ущерб на сумму свыше 5 тыс. руб., предусмотрена уголовная ответственность, включающая штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы сроком до 2 лет.
Ранее «Ъ-Урал» писал, что министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области ввело усиленное патрулирование лесных массивов перед новогодними праздниками для предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев.