В Екатеринбурге с 19 декабря откроется восемь елочных базаров

Восемь елочных базаров откроются в Екатеринбурге с 19 декабря, сообщили в мэрии. Купить живую ель можно будет вплоть до 31 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Торговые площадки будут работать ежедневно с 10:00 до 21:00 по следующим адресам:

улица Академика Бардина, 50;

улица Высоцкого, 12а;

улица Заводская, 15/7;

улица Малышева, 5;

улица Щорса, 29;

улица Санаторная, 3;

проспект Академика Сахарова – улица Рябинина (напротив дома № 95 по улице Академика Сахарова);

улицы Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова (за остановкой «Улица Павла Шаманова» по четной стороне улицы Вильгельма де Геннина).

В мэрии напомнили, что за незаконно спиленную ель предусмотрен штраф от 3 до 4 тыс. руб.. В случае незаконной вырубки редких видов или деревьев, причинивших ущерб на сумму свыше 5 тыс. руб., предусмотрена уголовная ответственность, включающая штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы сроком до 2 лет.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области ввело усиленное патрулирование лесных массивов перед новогодними праздниками для предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев.

Полина Бабинцева