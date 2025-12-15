В Свердловской области усилят контроль над лесами в преддверии Нового года

В Свердловской области с 15 по 31 декабря введен усиленный контроль охраны лесов для предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Контроль будет осуществляться посредством стационарных постов на дорогах и мобильных групп. Кроме того, в регионе будет увеличено количество патрулирования лесов и изменены планы-графики маршрутов. С населением проведут разъяснительные беседы о недопущении нарушений.

«Наша цель — не наказание, а повышение осознанности жителей в отношении бережного отношения к лесу. Легальная заготовка ели несложна и требует лишь оформления разрешения в лесничестве»,— сказал господин Мамонтов.

Сотрудники патрульных групп получат право проверять документы, изымать инструменты для незаконной вырубки и конфисковывать срубленные деревья. Информация о нарушениях будет оперативно передаваться в полицию.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что с 16 декабря свердловчане смогут законно приобрести новогоднюю ель. Для этого необходимо будет заключить договор купли-продажи в одном из 30 лесничеств области.

Полина Бабинцева