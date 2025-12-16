Журналистам Telegram-канала Baza продлили домашние аресты по делу о даче взяток

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил сроки нахождения под домашним арестом сотрудникам Telegram-канала Baza: главному редактору Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой. Они обвиняются в даче взяток полицейским. Пресс-служба столичных судов не уточнила обновленные сроки мер пресечения.

Следствие считает, что журналисты с 2021 по 2024 год передавали деньги полицейским за предоставление оперативных сводок. Получателями взяток назвали сотрудников МВД из Краснодара, Красноярска и Белгорода — Александра Аблаева, Сергея Ковалева и Александра Селиванова. Общая сумма взяток достигла 300 тыс. руб.

Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову задержали 22 июля, на следующий день их отправили в СИЗО. 18 сентября ТАСС сообщило, что журналисты признали вину и раскаялись в преступлении. После этого суд изменил фигурантам меру пресечения на домашний арест. Полицейским вменили превышение полномочий и получение взятки, они находятся под арестом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Журналистов вернули на Baza».

Никита Черненко