АвтоВАЗ заявил о готовности поставлять Lada для таксопроекта Wildberries

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ готов поставлять автомобили Lada для будущего таксопарка Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«АвтоВАЗ приветствует планы WB по выходу в таксомоторную отрасль», — рассказали в пресс-службе концерна (цитата по «РИА Новости»).

В то же время в объединенной компании Wildberries&Russ заявили «РИА Новости», что запуск сервиса такси в России пока не планируется: компания сосредоточена на тестировании проекта за рубежом. Там подчеркнули, что развитие честной конкуренции на рынке такси должно способствовать прозрачности и предсказуемости тарифов, а также повышению доступности поездок для пассажиров.

В феврале Wildberries начала бета-тестирование сервиса WB Taxi в Минске. 15 декабря газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что запуск такси Wildberries в России возможен в 2026 году. По данным издания, компания уже разработала приложение для российских пользователей и до конца года привлекает водителей в рамках партнерской курьерской программы. 16 декабря Wildberries запустила сервис WB Taxi в Узбекистане — на первом этапе он работает только в Ташкенте.