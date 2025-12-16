Wildberries запустила приложение для вызова такси в Узбекистане

Wildberries запустила сервис WB Taxi для заказа такси в Узбекистане. Вызвать машину пока можно только в Ташкенте.

«Приложение опубликовано в Play Market и App Store в Узбекистане. Оно также доступно для скачивания в России»,— заявили в компании (цитата по ТАСС). Начать использовать приложение можно, пройдя по персональной ссылке-приглашению. Также — через лист ожидания. Заявку можно подать самостоятельно.

По данным СМИ, в России собственный сервис такси объединенная компания Wildberries & Russ намерена запустить в 2026 году.