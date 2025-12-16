Axios: Илон Маск возобновил финансирование избирательных кампаний республиканцев

Предприниматель Илон Маск возобновил финансирование избирательных кампаний Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов 2026 года в Конгресс США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По оценке издания, это может свидетельствовать о потеплении отношений между бизнесменом и президентом Дональдом Трампом.

По данным Axios, миллиардер направил республиканцам крупную сумму на избирательную кампанию и дал понять, что готов оказывать поддержку на протяжении всего избирательного цикла 2026 года. Пожертвования поступили после того, как в прошлом месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс организовал ужин с предпринимателем. На мероприятии также присутствовали глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, бывший замглавы администрации Белого дома Тейлор Будович и соратник Илона Маска Джаред Бирчал.

Президент США Дональд Трамп и Илон Маск публично поссорились 5 июня после того, как господин Маск покинул госслужбу в Департаменте по повышению эффективности правительства (DOGE). Илон Маск раскритиковал проект бюджета США и призвал полностью его переделать. В ответ президент назвал бизнесмена «сумасшедшим» и пригрозил лишить его компании всех государственных контрактов. В июле Илон Маск объявил о создании собственной партии «Америка», но затем отложил реализацию проекта.

Впервые после ссоры президент и миллиардер публично встречались в конце сентября на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года. На них будет переизбираться весь состав Палаты представителей и треть Сената. Сейчас обе палаты контролируют республиканцы.