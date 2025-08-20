Илон Маск может отказаться от планов создания своей политической партии

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск отложил реализацию планов по созданию политической партии. Как сообщает WSJ со ссылкой на собственные источники, показательной стала отмена запланированной встречи бизнесмена с «группой, специализирующейся на организации кампаний третьих лиц», так как Маск «хотел сосредоточиться на управлении своим бизнесом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Илон Маск

Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

«Маск заявил союзникам, что хочет сосредоточиться на своих компаниях и не хочет отталкивать влиятельных республиканцев, создавая третью партию, которая могла бы перетянуть на себя голоса республиканцев»,— уточняет издание.

Как сообщалось ранее, в начале июля Илон Маск заявил о создании партии «Америка» с первоначальными планами занять 2-3 места в Сенате и 8-10 мест в Палате представителей. Этому предшествовала ссора миллиардера и президента США Дональда Трампа. Основатель SpaceX заявлял, что его оппонент причастен к делу Джеффри Эпштейна, а в ответ глава государства предложил оставить проекты миллиардера без госфинансирования.

Влад Никифоров, Иркутск