Трамп и Маск появились вместе на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком

Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск впервые публично появились вместе после их ссоры. Они сидели рядом на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком на стадионе State Farm Stadium в Глендейле в штате Аризона.

Во время мероприятия камеры записали, как Дональд Трамп и Илон Маск общались в президентской ложе. В какой-то момент они пожали друг другу руки, и господин Маск покинул президентскую ложу.

Дональд Трамп и Илон Маск публично поссорились 5 июня после того, как господин Маск покинул госслужбу в Департаменте по повышению эффективности правительства (DOGE). Миллиардер критиковал президента США и его решения, в ответ Дональд Трамп назвал Илона Маска «сумасшедшим».