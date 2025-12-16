Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В зоопарк Екатеринбурга доставили двух сипух из Казахстана

В Екатеринбургский зоопарк доставили двух сипух. Айгуль и Динара прибыли на Урал из Алматинского зоопарка, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Фото: Екатеринбургский зоопарк / vk. com

Фото: Екатеринбургский зоопарк / vk. com

Фото: Екатеринбургский зоопарк / vk. com

Фото: Екатеринбургский зоопарк / vk. com

Aйгуль(в переводе «лунный цветок») родилась в июне 2023 года, а Динара («драгоценная монета») – в июне 2022 года. Динару отличает более теплый, рыжеватый оттенок оперения.

По словам сотрудников, птицы спокойны и миролюбивы, хорошо ладят друг с другом. Их подселили к паре ушастых сов Касе и Стасе на втором этаже павильона «Центральный».

«Введут себя скромно, не конфликтуют. Питаются сипухи живым кормом и чувствуют себя прекрасно»,— рассказали в зоопарке.

Ранее в екатеринбургский зоопарк доставили гималайскую медведицу из Забайкальского края.

