В зоопарк Екатеринбурга доставили гималайского медведя

Екатеринбургский зоопарк получил новое животное — самку гималайского медведя, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Медведицу доставили из Забайкальского края в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге 15 августа. Ее уже отправили в зоопарк. При выполнении контрольно-надзорных мероприятий специалистами управления Россельхознадзора нарушений не выявлено.

Гималайские медведи обитают в Восточной Азии, Гималаях, Афганистане, западном Иране и восточном Пакистане, а также на российском Дальнем Востоке. Они хорошо лазают по деревьям, в качестве убежищ использует дупла, зимой — в спячке. Питаются растениями, ягодами и орехами, на охоту за другими животными выходят редко, иногда едят падаль.

Напомним, на прошлой неделе, 15 августа, в Екатеринбургском зоопарке открыли обновленный комплекс вольеров для бурых медведей. Новыми жильцами вольеров стали пара тяньшанских и группа гималайских медведей. Комплекс включает шесть уличных вольеров и шесть внутренних берлог.

Ирина Пичурина