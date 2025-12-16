Матвиенко: условия выдачи семейной ипотеки не повышают рождаемость

Программу семейной ипотеки запускали для повышения рождаемости и улучшения условий жизни семей, но она не способствует этим целям, считает председатель Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко. Она призвала создать «самые справедливые условия», чтобы льготу получали те, кто нуждается в господдержке. Также она считает, что надо выдавать семейные ипотеки в регионе проживания семьи.

Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Госпожа Матвиенко напомнила об инициативе ввести дифференцированную ставку льготной ипотеки в зависимости от количества детей в семье, чтобы стимулировать создание многодетных семей. По ее словам, было «немало случаев», когда россияне оформляли на себя несколько ипотек по льготным ставкам. Это в том числе разгоняет цены на недвижимость, считает спикер.

«Эта программа потому и получила название "семейной", поскольку была призвана повысить рождаемость и улучшить условия жизни для семей с детьми. Но надо признать, что действующие правила выдачи семейной ипотеки все-таки не способствуют достижению этих целей в полной мере»,— сказала Валентина Матвиенко на заседании президиума совета законодателей при СФ (цитата по ТАСС).

Председатель Совфеда убеждена, что субсидируемая ипотека не должна стимулировать переток россиян из регионов в столичные агломерации. «К сожалению, такая тенденция отчетливо прослеживается. Поэтому мы выступаем за приоритетную выдачу семейной ипотеки именно в регионе проживания семьи»,— добавила парламентарий.

Семейная ипотека в России продлена до 2030 года. Кредит на покупку жилья по ставке до 6% могут получить семьи, где есть ребенок до шести лет включительно, ребенок с инвалидностью до 18 лет, а также семьи с двумя и более детьми до 18 лет. Минстрой сообщал, что правительство прорабатывает способы улучшить программу семейной ипотеки.

