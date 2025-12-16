Объем выдачи ипотеки в России упал более чем на 20%

Объемы выдачи ипотеки в текущем году снизились на 21%, сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Он отметил, что ипотечное кредитование удалось сохранить только благодаря льготным программам ипотечного кредитования.

Ирек Файзуллин сообщил, что сейчас правительство прорабатывает способы улучшить программу семейной ипотеки. «Не надо забывать, что льготная ипотечная программа — практически единственная возможность граждан улучшить жилищные условия»,— сказал он на заседании Совета законодателей России (цитата по ТАСС).

По итогам августа объем выдачи ипотечных кредитов в России достиг годового максимума — 392,5 млрд руб. Около 80% от общего объема выдачи пришлось на льготные программы. Вместе с тем доля рыночной ипотеки постепенно увеличивалась. В июле на нее приходилось 19% от объема и 35% от количества выдач, следует из оценки «Ъ» на основе данных «Дом.РФ».

