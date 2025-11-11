Госдума может до конца года принять закон о разных условиях семейной ипотеки

Госдума до конца 2025 года может утвердить закон о введении дифференцированной процентной ставки по программе «Семейная ипотека» в зависимости от количества детей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат напомнил, что сейчас рассматриваются три варианта ставок: 4% для семей с тремя детьми, 6% — для семей с двумя детьми, 10% или 12% — для семей с одним ребенком. «Есть согласие по ставке для семей с тремя детьми, нужно договориться по большему числу детей»,— добавил Анатолий Аксаков в беседе с «РИА Новости».

Господин Аксаков предположил, что после принятия закон вступит в силу уже в следующем году. Эту инициативу поддержал российский Минфин. В ведомстве предложили снижать ставку по льготной ипотеке для семей с большим количеством детей.

Семейная ипотека в России продлена до 2030 года. Согласно программе, кредит на покупку жилья по ставке до 6% могут получить семьи, где есть ребенок до шести лет включительно, ребенок с инвалидностью до 18 лет, а также семьи с двумя и более детьми до 18 лет.