Госдума может до конца года принять закон о разных условиях семейной ипотеки
Госдума до конца 2025 года может утвердить закон о введении дифференцированной процентной ставки по программе «Семейная ипотека» в зависимости от количества детей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Депутат напомнил, что сейчас рассматриваются три варианта ставок: 4% для семей с тремя детьми, 6% — для семей с двумя детьми, 10% или 12% — для семей с одним ребенком. «Есть согласие по ставке для семей с тремя детьми, нужно договориться по большему числу детей»,— добавил Анатолий Аксаков в беседе с «РИА Новости».
Господин Аксаков предположил, что после принятия закон вступит в силу уже в следующем году. Эту инициативу поддержал российский Минфин. В ведомстве предложили снижать ставку по льготной ипотеке для семей с большим количеством детей.
Семейная ипотека в России продлена до 2030 года. Согласно программе, кредит на покупку жилья по ставке до 6% могут получить семьи, где есть ребенок до шести лет включительно, ребенок с инвалидностью до 18 лет, а также семьи с двумя и более детьми до 18 лет.