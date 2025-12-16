Продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области в ноябре упали на 11%

Продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области за месяц снизились на 11%. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильного портала «Дром». Сильнее всего просели продажи китайских и корейских авто — на 16%, меньше всего — американских и европейских брендов — на 9%.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В предыдущие месяцы был тренд на повышение спроса на подержанные автомобили. В октябре они выросли на 11%, в сентябре — на 7%.

«Эксперты-аналитики отмечают, что отрицательная динамика ноября связана со снижением ажиотажного спроса после новостей о точной дате вступления в силу новых ставок утилизационного сбора»,— пояснили в компании.

Продажи отечественных автомобилей на вторичном рынке в ноябре снизились к прошлому месяцу на 12%. Их продажи росли в сентябре на 2% к августу и в октябре на 12% к сентябрю.

«В лидерах продаж модели Лада: 2114 "Самара", Приора, Гранта, Калина и "семерка". Из них спрос только на "семерку" остался на том же уровне, остальные жители региона выбирали на 11-20% реже, чем в октябре»,— рассказали в «Дроме».

Напомним, в УРФО цены на автомобили с пробегом снизились на 6% за год. В Свердловской области средняя цена на вторичном рынке снизилась на 5,8%.

Анна Капустина