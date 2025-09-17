Цены на автомобили с пробегом в УрФО снизились за год на 6%

Средняя цена на автомобили на вторичном рынке Уральского федерального округа (УрФО) снизилась на 6% по сравнению с августом 2024 года и составила 1,14 млн руб., сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) — на 9,7%. В Свердловской области средняя цена на вторичном рынке снизилась на 5,8%.

По данным аналитиков «Авито Авто», среди автомобилей с пробегом в структуре предложения лидируют японские автомобили (25%). Доля отечественных машин составила 24,6%, корейских — 15%, немецких — 14%, китайских — 5,4%. По сравнению с прошлым годом, доли предложения по странам-изготовителям практически не изменились.

Доля объявлений от частных продавцов выросла на 7,9 процентных пункта, достигнув 61,5% от общего числа предложений.

По данным портала «Дром», в августе 2025 году вторичный рынок Свердловской области зафиксировал снижение продаж автомобилей с пробегом на 5%, однако китайские бренды продемонстрировали рост на 18%. Общая средняя стоимость автомобилей снизилась на 2% до 820 тыс. руб., добавили в пресс-службе «Дрома».

«Рост продаж китайских авто в России связан предоставлением скидок на покупку новых автомобилей из Китая, которые находились на складах. Снижение кредитных ставок на фоне ключевой летом ускорило этот процесс»,— пояснил аналитик «Дрома» Игорь Олейников.

Руководитель классифайда в бизнес-направлении «Дилеры» в «Авито Авто» Кирилл Поляков рассказал, что в некоторых регионах УрФО наблюдается снижение средней цены на новые автомобили по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. «Средняя стоимость уменьшилась в Тюменской области на 4,4%, в Курганской области на 1%»,— уточнил он.

Наибольшей популярностью у уральских покупателей пользуются Lada (28% от всех проданных машин), Chery (12%), Haval (11%), Geely (7%) и Changan (5%). Средний чек на новый автомобиль в УрФО достиг 2,8 млн руб.

Есуман Ислонова