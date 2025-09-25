Глава медотдела Екатеринбургской епархии выступил против запрета абортов

Руководитель медицинского отдела Екатеринбургской епархии, врач-уролог Михаил Попов выступил против запрета абортов. В эфире ОТВ он рассказал, что это может привести к развитию «черного рынка» и увеличению числа нелегальных операций.

Вместо запрета Михаил Попов предложил ограничить пропаганду абортов и запретить проведение операций сразу после одной консультации врача. Он считает, что врачам не следует сразу предлагать прерывание беременности — необходимо ввести период «тишины», чтобы пациентки могли обдумать решение. «Запрещать всегда опасно. У нас был такой опыт в начале прошлого века, это отразилось на росте криминальных абортов с соответствующими последствиями для здоровья женщин. С другой стороны, когда в начале 60-х годов они были снова разрешены легально, это вызвало, наоборот, бум абортивных технологий»,— сказал он.

Михаил Попов также отметил, что женщин на аборт часто толкает не безденежье, а устоявшаяся в обществе модель поведения. По его словам, исследования последних 20 лет показывают, что социальные факторы составляют не более 40% причин для абортов.

Ранее старший священник Храма-на-Крови и протоиерей Максим Миняйло призвал губернатора Дениса Паслера к борьбе с абортами — по его данным, Свердловская область находится на втором месте в стране по количеству абортов.

Ирина Пичурина