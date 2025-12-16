Допрос бывшего вице-губернатора Кубани Власова закрыли для СМИ

Защита бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова добилась закрытого для прессы допроса обвиняемого в Первомайском районном суде Краснодара. По словам адвокатов, показания фигуранта могут содержать сведения, относящиеся к государственной тайне, касающиеся «секретной стройки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Власов обвиняется в получении взятки от генподрядчика Василия Хеймана, включая объекты в Херсонской области. Защита настаивает на проведении лингвистической экспертизы аудиозаписи разговоров с предполагаемым взяткодателем, утверждая, что диалог носит хозяйственный характер и не свидетельствует о получении взятки.

Уголовное дело против Сергея Власова было возбуждено 5 июня 2024 года. По версии следствия, занимая пост вице-губернатора, он якобы получил 3 млн руб. за покровительство и попустительство по службе, не препятствуя противоправной деятельности генподрядчика. Господин Власов покинул пост 27 мая 2024 года после разговора с губернатором Вениамином Кондратьевым, который выразил недовольство объяснениями о затягивании ввода детской краевой больницы.

На заседании 15 декабря адвокаты акцентировали внимание суда на отсутствии прямых доказательств взятки и необходимости лингвистической экспертизы записи разговоров Власова и Хеймана, являющейся ключевым доказательством обвинения. По их версии, обсуждение денежных средств касалось оплаты подрядчиков, а не личного вознаграждения. Прокурор возразил, отмечая бытовой характер диалога и отсутствие специализированной терминологии, требующей экспертизы. Суд удовлетворил ходатайство защиты о закрытом допросе и стороны решили вернуться к вопросу о назначении экспертизы после проведения допроса бывшего вице-губернатора.

Вячеслав Рыжков