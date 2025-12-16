Туск назвал территориальные уступки Украины условием США для урегулирования

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что одно из условий США для урегулирования конфликта — территориальные уступки со стороны Украины. Так он прокомментировал итоги переговоров в Берлине 14-15 декабря.

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Премьер-министр Польши Дональд Туск

«Я бы не сказал, что американцы точно обозначили свои ожидания в отношении возможных уступок,— пояснил господин Туск (цитата по Youtube-каналу премьера).— Как раз господа Уиткофф и Кушнер несколько раз подчеркивали, что это должно быть решение Украины, что они хотят облегчить переговорный процесс, а не принудить Украину». Он уточнил, что уступок следует ожидать «с другой стороны».

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Украина уже потеряла территории, к уступкам которых ее призывают. Вместе с Европой США разработают гарантии безопасности для Украины, пообещал господин Трамп, чтобы конфликт не возобновился.