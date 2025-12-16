Селедку назвали самой популярной рыбой у россиян

Потребление рыбы в России выше, чем во многих странах, но ниже рекомендуемых Минздравом норм, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, самой популярной у россиян является селедка, на втором месте лососевые. В топ-5 также входят треска, скумбрия и минтай, перечислил глава ВАРПЭ.

«У нас потребление рыбопродукции меньше, чем в целом ряде стран, но некорректно сравнивать, к примеру, Россию и Исландию. Исландия — маленькая страна, 70% населения живет в Рейкьявике. В Республике Корея потребление рыбы выше..., в Японии, где расстояние от порта до порта между двумя побережьями 100-200 км»,— рассказал господин Зверев в интервью «РИА Новости».

В конце октября президент Владимир Путин на совещании с правительством пожаловался, что граждане едят недостаточно рыбы и морепродуктов. Он заявил, что у всех россиян должна быть возможность покупать рыбу по доступной цене.

Президент ВАРПЭ рассказал “Ъ”, что Россия остается одним из ведущих игроков на мировом рыбном рынке. Однако, как он пояснил, основной промысловый регион — Дальний Восток, а большая часть населения живет в центре страны. Чтобы обеспечить их рыбой, необходимо создание холодильно-складских мощностей, которые сейчас в большом дефиците.

