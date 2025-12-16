Politico: предложение США о гарантиях для Украины по 5 статье НАТО «не вечно»

США предложили предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные положениям 5-й статьи НАТО, подтвердило Politico. По его данным, это предложение является «самым решительным и недвусмысленным обещанием в сфере безопасности» со стороны администрации Дональда Трампа, но также сопровождается «неявным ультиматумом»: если Украина не примет его, то «следующее предложение не будет таким щедрым».

Издание пишет, что Вашингтон «пытается оказать давление на Киев, чтобы тот принял условия, которые положат конец войне». «Основой этого соглашения, по сути, являются действительно очень сильные гарантии... Эти гарантии не будут обсуждаться вечно»,— прокомментировал неназванный высокопоставленный американский чиновник. США ожидают, что Россия согласится на такую сделку, а также позволит Украине вступить в Евросоюз (ЕС).

Нерешенным остается вопрос территорий, занятых ВСУ в Донбассе. Однако остальная часть предложения США, включая сильные гарантии безопасности, «не будет оставаться в силе вечно», сказал Axios другой американский чиновник.

5-я статья НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на всех из них. В этом случае каждое государство вправе оказать пострадавшей стороне необходимую помощь, включая применение вооруженной силы.

О том, что Евросоюз и США согласовали предоставление Украине гарантий безопасности, сопоставимых с положениями 5-й статьи НАТО, вчера сказал канцлер Германии Фридрих Мерц. AP писало, что Владимир Зеленский допускает отказ от заявки на вступление в НАТО в случае предоставления со стороны ЕС и других западных стран гарантий безопасности, аналогичных тем, которые действуют для членов альянса. Следующий этап переговоров Украины и США, по информации Axios, пройдет в Майами в ближайшие выходные.

