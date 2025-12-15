AP: Россия не против вступления Украины в Евросоюз

Россия дала понять, что не противостоит вступлению Украины в Евросоюз в рамках предполагаемого мирного соглашения. Об этом сообщил AP со ссылкой на заявление американских чиновников.

По словам официальных лиц, такое предложение стало бы большой уступкой с российской стороны, однако Россия и раньше не возражала против возможного членства Украины в ЕС. Об этом они сообщили журналистам на брифинге после двухдневных переговоров США и Украины по поводу мирного плана. Как сообщили чиновники, Вашингтон согласился предоставить Киеву неуказанные гарантии безопасности в рамках мирного соглашения. «Такое предложение не будет вечным», подчеркнули они.

Агентство пишет, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от заявки страны на вступление в НАТО. Такое решение господин Зеленский примет, если страны ЕС и другие западные государства гарантируют украинской стороне безопасность, предусмотренную для членов альянса. Однако, уточняет AP, Украина до сих пор считает свое предполагаемое членство в НАТО лучшей защитой от «российской агрессии».

The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что переговоры делегаций Украины и США по мирному урегулированию в Берлине оказались непростыми. Источник WSJ рассказал, что Вашингтон настаивает на быстром принятии решений, в то время как господин Зеленский и его европейские союзники указывают на серьезные разногласия сторон.

Переговоры украинской и американской сторон состоялись 14 декабря. Они продлились пять часов и продолжились сегодня утром. Во встрече поучаствовали Владимир Зеленский, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Главной темой встречи стало содержание мирного плана из 20 пунктов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Украинско-берлинская операция».