ЛУКОЙЛ откажется от модернизации Краснодарской ТЭЦ

Третий энергоблок Краснодарской ТЭЦ «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (150 МВт) может быть исключен из программы модернизации, следует из проекта протокола заседания правкомиссии по развитию электроэнергетики от 10 декабря (есть у «Ъ»). Ранее купленное оборудование будет использоваться для строительства пятого энергоблока станции.

Третий энергоблок Краснодарской ТЭЦ должен был начать поставку мощности с 1 декабря 2024 года, но его модернизация была приостановлена по инициативе «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы) из-за энергодефицита в Краснодарском крае, следует из материалов. Тогда «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» предложило расширить Краснодарскую ТЭЦ за счет пятого энергоблока на 150 МВт с вводом в 2028 году. Но использование для этого ранее купленного оборудования сделает модернизацию третьего энергоблока невозможной.

В письме к Минэнерго «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» просит исключить станцию из перечня модернизации старых ТЭС без выплаты штрафа. Как отмечает компания, стоимость проекта с использованием нового оборудования превысит предельный уровень более чем в 3,5 раза, а доходность инвестиций будет отрицательной. Для эксплуатации третьего блока до ввода новой генерации получено продление индивидуальных ресурсов котлоагрегата сроком на 50 тыс. часов, а также паровой турбины сроком на 50 тыс. часов. В Минэнерго, «Системном операторе» и ЛУКОЙЛе не ответили на вопросы «Ъ».

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили «Ъ», что исключение проекта из перечня оборудования, подлежащего модернизации, по решению правительства не является односторонним отказом поставщика от исполнения обязательств, следовательно, штраф не предусмотрен.

Анна Тыбинь