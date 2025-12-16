ЛУКОЙЛ откажется от модернизации Краснодарской ТЭЦ
Третий энергоблок Краснодарской ТЭЦ «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (150 МВт) может быть исключен из программы модернизации, следует из проекта протокола заседания правкомиссии по развитию электроэнергетики от 10 декабря (есть у «Ъ»). Ранее купленное оборудование будет использоваться для строительства пятого энергоблока станции.
Третий энергоблок Краснодарской ТЭЦ должен был начать поставку мощности с 1 декабря 2024 года, но его модернизация была приостановлена по инициативе «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы) из-за энергодефицита в Краснодарском крае, следует из материалов. Тогда «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» предложило расширить Краснодарскую ТЭЦ за счет пятого энергоблока на 150 МВт с вводом в 2028 году. Но использование для этого ранее купленного оборудования сделает модернизацию третьего энергоблока невозможной.
В письме к Минэнерго «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» просит исключить станцию из перечня модернизации старых ТЭС без выплаты штрафа. Как отмечает компания, стоимость проекта с использованием нового оборудования превысит предельный уровень более чем в 3,5 раза, а доходность инвестиций будет отрицательной. Для эксплуатации третьего блока до ввода новой генерации получено продление индивидуальных ресурсов котлоагрегата сроком на 50 тыс. часов, а также паровой турбины сроком на 50 тыс. часов. В Минэнерго, «Системном операторе» и ЛУКОЙЛе не ответили на вопросы «Ъ».
В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили «Ъ», что исключение проекта из перечня оборудования, подлежащего модернизации, по решению правительства не является односторонним отказом поставщика от исполнения обязательств, следовательно, штраф не предусмотрен.