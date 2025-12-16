Журналист «Ъ-Кубань» стал призером в двух номинациях конкурса публикаций о ВИЭ

Корреспондент издательства «Коммерсантъ-Кубань» Андрей Куценко занял призовые места в двух номинациях всероссийского конкурса журналистов и блогеров «ТекстВИЭ». Соответствующая информация опубликована на сайте организатора — Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Андрей Куценко занял второе место в номинации «Ответственный потребитель» и третье — в «ВИЭ для регионов». Жюри оценило текст «Энергия от природы», который посвящен развитию альтернативной энергетики на Дону, Кубани и Ставрополье.

«Конкурс призван популяризировать развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России через привлечение СМИ и блогеров к всестороннему и объективному освещению вопросов климатической повестки, низкоуглеродной экономики, отрасли возобновляемых источников энергии и водородной энергетики»,— сказано на сайте АРВЭ.

Дмитрий Холодный