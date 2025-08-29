Энергия от природы

В Ростовской области планируют потратить на создание ветропарков не менее 70 млрд руб. При этом мощность объектов ВИЭ-генерации в регионе превышает 600 МВт. По этому показателю Дон уступает Ставрополью, где значение достигает почти 1 ГВт, и опережает Краснодарский край (121,3 МВт). В 2025 году ни в одном из этих регионов новых проектов пока не запускали. По мнению экспертов, определенные ограничения для развития ВИЭ на Дону, Кубани и Ставрополье создает то, что данные субъекты являются важными местами рекреации для всей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доля ВИЭ-генерации в общем объеме мощности Ставрополья составляет 17%, Дона — 8%, Кубани — 4%

Планируемый объем инвестиций в строительство новых ветропарков в Ростовской области — не менее 70 млрд руб. Об этом Guide сообщила пресс-служба министерства промышленности и энергетики региона. В ведомстве добавили, что объем вложений в строительство ветропарков уже составил 60 млрд руб. В Краснодарском крае в 2025 году общий объем инвестиций в проекты по возобновляемой энергетике составил 5 млрд руб., рассказали в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани. В пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края объем инвестиций не сообщили.

Регионы окружают среду

В Ставропольском крае доля ВИЭ-генерации (возобновляемые источники энергии) в общем объеме мощности региона составляет 17%. В Ростовской области показатель достигает 8%, в Краснодарском крае — 4%. Об этом рассказал руководитель отдела аналитики Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Ян Черепанов. К 2030 году в Ставропольском крае доля ВИЭ-генерации вырастет до 18%, в Ростовской области — до 12,5%, в Краснодарском крае — до 8%, прогнозируют в организации.

В Ставропольском крае объем установленной мощности ВИЭ-генерации составляет 963,69 МВт, в Ростовской области — 607,8 МВт, в Краснодарском крае — 121,3 МВт. В ассоциации ожидают, что к 2030 году объем установленной мощности ВИЭ в этих регионах совокупно вырастет почти на треть: с 1,69 до 2,26 ГВт, что соответствует 13,7% от общего объема мощности. В донском минпромэнерго сообщили, что в ближайшие годы в регионе планируют увеличить установленную мощность объектов ВИЭ до 1 ГВт.

Ян Черепанов отмечает, что на Ставрополье и Дону основная часть объема установленной мощности ВИЭ-генерации (886,3 МВт и 607,3 МВт) реализуется в рамках механизмов возврата инвестиций на оптовом рынке. В Краснодарском крае все мощности ВИЭ вводили в рамках механизма поддержки на розничном рынке.

«В южных регионах ВИЭ развивается динамично в рамках механизмов, обеспечивающих возврат инвестиций на оптовом рынке и на розничном. Вместе с тем на юге спрос на ВИЭ-генерацию, как на наиболее быстровозводимую и не требующую подключения к газовым сетям, растет опережающими темпами, вследствие чего целесообразно рассмотрение вопроса об увеличении емкости указанных механизмов в отношении ОЭС (Объединенной энергетической системы.— "G")»,— говорит господин Черепанов.

Он добавляет, что прорабатывается вопрос об увеличении предельного порога для объема выработки розничными объектами ВИЭ, который сетевые организации обязаны приобретать, чтобы компенсировать потери. Предполагается, что эта мера коснется ряда субъектов, в том числе Краснодарского края. По оценкам АРВЭ, объем выработки розничными объектами ВИЭ в этих регионах превысил пороговое значение.

Стихийные проекты

В 2025 году на Дону, Ставрополье и Кубани пока не было вводов в эксплуатацию объектов ВИЭ, говорит Ян Черепанов.

В министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края рассказывают, что благодаря начавшемуся в 2019 году сотрудничеству с АО «НоваВинд» (сейчас АО «Росатом Возобновляемая энергия») в регионе построено семь ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 765 МВт. Крупнейшим объектом ВИЭ-генерации в крае является Кочубеевская ВЭС мощностью 210 МВт. Она была введена в эксплуатацию в 2021 году. Сегодня это крупнейший ветроэнергетический объект в России. В 2020 году на полную мощность заработала Старомарьевская солнечная электростанция (СЭС). Ее установленная мощность — 100 МВт, среднегодовая выработка электрической энергии — 134 млн кВт*ч.

В Ростовской области, по информации регионального минпромэнерго, введены в эксплуатацию шесть ветропарков суммарной мощностью 610 МВт. Они обеспечивают около 8% всей электроэнергии, поставляемой областью на оптовый рынок. Крупнейшим объектом ВИЭ-генерации на Дону является Марченковская ВЭС (120 МВт), реализованная АО «НоваВинд».

На Кубани, по данным краевого министерства ТЭК и ЖКХ, действуют три объекта солнечной энергетики: Лабинская СЭС общей мощностью 44,1 МВт, СЭС на Краснодарской ТЭЦ (2,35 МВт) и СЭС в Крыловском районе (1,024 МВт).

В Туркменском округе Ставропольского края ветроэнергетический дивизион «Росатома» реализует проект Симоновской ВЭС мощностью до 50 МВт. Идут проектно-изыскательские работы. В Нефтекумском округе ООО «Солерджи» построит СЭС мощностью 22 МВт. Плановый срок ввода в эксплуатацию — четвертый квартал 2026 года. Компания ведет проектно-изыскательные работы. Вместе с тем на Ставрополье планируют реализовать три малые гидроэлектростанции (МГЭС): Горько-Балковская МГЭС мощностью 9 МВт в Нефтекумском округе, Просянская МГЭС (7 МВт) в Петровском округе и Барсучковская МГЭС (общая мощность 5,25 МВт) в Кочубеевском округе.

Объекты ВИЭ-генерации Ставропольский край Кочубеевская ВЭС — 210 МВт

Кузьминская ВЭС 160 — МВт

Бондаревская ВЭС 120 — МВт

Труновская ВЭС 95 — МВт

Кармалиновская ВЭС — 60 МВт

Медвеженская ВЭС — 60 МВт

Берестовская ВЭС — 60 МВт

Старомарьевская СЭС — 100 МВт Ростовская область Марченковская ВЭС — 120 МВт

Сулинская ВЭС — 100 МВт

Каменская ВЭС — 100 МВт

Гуковская ВЭС — 100 МВт

Казачья ВЭС — суммарной мощностью 100 МВт

Азовская ВЭС — 90 МВт Краснодарский край Лабинская СЭС — общей мощностью 44,1 МВт

СЭС на Краснодарской ТЭЦ — 2,35 МВт

СЭС в Крыловском районе — 1,024 МВт

В Ростовской области инвесторы планируют вложить средства в строительство трех ВЭС. ПАО «Форвард Энерго» прорабатывает вопрос создания двух ветропарков суммарной мощностью 600 МВт. Объекты собираются сдать в 2028 и 2029 годах. Сейчас инвестор ищет место для их размещения. АО «ВетроОГК-2» (входит в контур управления АО «Росатом Возобновляемая энергия») в Морозовском районе ведет подготовку к строительству ветропарка мощностью около 100 МВт. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца 2027 года.

В Краснодарском крае реализуют восемь проектов строительства генерирующих объектов с использованием ВИЭ. Их планируют создать в семи муниципальных образованиях региона: в Краснодаре, Армавире, Крыловском, Лабинском, Мостовском, Северском, Тихорецком районах. На Кубани главным стратегическим партнером строительства объектов в области ВИЭ является ГК «Хевел», которая собирается реализовать в регионе четыре проекта общей мощностью более 160 МВт. В 2025 году в Северском районе компания планирует ввести в эксплуатацию СЭС мощностью 44,1 МВт. Объект проходит процедуру технологического присоединения к электросетям.

Ветер дует в сторону локализации

АО «Росатом Возобновляемая энергия» является ключевым заказчиком для российских поставщиков продукции и услуг в ветроэнергетике. В промышленную кооперацию в рамках ветроэнергетического проекта «Росатома» входят 250 отечественных компаний, рассказывают в компании.

Там добавляют, что в России программа поддержки ВИЭ всегда была ориентирована на локализацию промышленных технологий. «В рамках программы поддержки ветроэнергетики по ДПМ ВИЭ 2.0 (второй этап программы стимулирования развития ВИЭ-генерации, действует до 2035 года.— "G") планируется дальнейшее увеличение степени локализации генерирующих объектов, а также наращивание компетенций и референций в ветроэнергетике, экспорте оборудования, работ и услуг, повышающее конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках»,— сообщают в компании.

«"Северсталь" способствует постепенному переходу на использование энергии из низкоуглеродных и возобновляемых источников, производя товары для строительства объектов генерации, транспортировки и хранения углекислого газа и водорода. Например, в 2024 году компания возобновила производство башен для ветроэлектростанций на предприятии "Северсталь Стальные башни" в Ростовской области: в настоящее время мощности полностью загружены, портфель заказов включает в себя 90 комплектов башен для строящихся в России ВЭС, ведется модернизация производства, создаются новые рабочие места»,— говорит ведущий эксперт по оптимизации электропотребления ПАО «Северсталь» Александр Низов.

По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, определенные ограничения для развития ВИЭ в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях создает то, что эти регионы являются важными местами рекреации для всей страны. «Свободных пространств в них мало, так что ждать там, например, появления полей солнечных электростанций не стоит. Также трудности для развития ВИЭ в данных регионах создают высокая плотность населения и необходимость сохранения природы. Тем не менее развитие ВИЭ в этих субъектах продолжится. Этому будет способствовать развитие технологий, стремление сохранить окружающую среду и замедлить изменение климата»,— считает Дмитрий Баранов.

Андрей Куценко