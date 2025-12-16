С начала года в Свердловской области ввели 2,8 млн кв. м жилья

В период с января по ноябрь 2025 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию жилье общей площадью свыше 2,8 млн кв. м, следует из информации Свердловскстата. Это на 1,3% меньше, чем за тот же период 2024 года. Индивидуальные застройщики ввели около 1,6 млн кв. м (-0,5%).

Губернатор региона Денис Паслер в ноябре заявил, что область перевыполнит план по вводу жилья в 2025 году — планируется ввести около 3 млн кв. м жилья. По его словам, в области работают 75 тыс. строителей, которые показывают высокое качество и эффективность.

Ирина Пичурина