В Свердловской области перевыполнят план по вводу жилья, сдав около 3 млн кв. м

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что регион перевыполнит план по вводу жилья в 2025 году. По его словам, в области работают 75 тыс. строителей, которые показывают высокое качество и эффективность.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер отметил, что, несмотря на трудности, задача по строительству будет выполнена с опережением. «По градостроительному потенциалу, началу и вводу объектов мы видим, что отрасль работает и темпы не снижаются»,— сказал он на прямой линии.

Губернатор добавил, что по итогам года в регионе планируется ввести около 3 млн квадратных метров жилья. Он подчеркнул, что созданная база и наличие предприятий по производству стройматериалов обеспечивают стабильную работу строительного сектора.

Мария Игнатова