Суд посоветовал Лурье взыскать убытки от покупки квартиры Долиной с мошенников

Суд первой инстанции отказал Полине Лурье во взыскании убытков за покупку квартиры у певицы Ларисы Долиной. Там отметили, что покупательница может потребовать деньги с мошенников, которые, по словам самой артистки, вынудили ее пойти на сделку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Лариса Долина

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Лариса Долина

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Денежные средства за квартиру получены злоумышленниками ..., к которым Лурье не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков»,— указано в решении апелляционной инстанции.

Летом 2024 года госпожа Лурье купила квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Позднее Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников и оспорила сделку. Суд вернул ей право собственности на недвижимость. Полина Лурье осталась без денег и без квартиры, при этом по документам она числится собственницей недвижимости, сообщали СМИ. Женщина направила жалобу в Верховный суд.

В начале декабря в эфире «Первого канала» Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье и назвала такое решение «единственным справедливым». Однако покупательница отказалась отозвать жалобу, так как предложенные артисткой условия возврата сочла несправедливыми. Защита певицы направила в Верховный суд возражение на жалобу госпожи Лурье.