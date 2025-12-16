Трамп рассказал о переговорах с лидерами стран Европы по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялись очень хорошие переговоры с европейскими лидерами касательно урегулирования на Украине.

«Я провел очень продолжительные и хорошие переговоры с главами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, а также Норвегии, Дании и Нидерландов»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Вечером 15 декабря Дональд Трамп заявил, что недавно разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Он не привел никаких подробностей разговора, а также не уточнил, когда он состоялся. Вместе с тем американский президент отметил, что, по его мнению, Владимир Путин и россияне хотят завершения конфликта на Украине.