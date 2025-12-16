Трамп рассказал о недавнем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно беседовал с Владимиром Путиным. Он не привел никаких подробностей разговора: не уточнил, когда состоялся контакт с российским президентом, и что политики обсуждали во время него. Об этом господин Трамп заявил во время его встречи с журналистами в Белом доме.

Господин Трамп также добавил, что у США состоялись хорошие переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, россияне, а также сам Владимир Путин, хотят, чтобы боевые действия закончились. «Я думаю, что они хотели бы вернуться к более нормальной жизни»,— заявил американский президент.

По данным источника Reuters в правительстве США, Россия и Украина согласовали около 90% спорных вопросов, связанных с возможным мирным урегулированием. 11 декабря господин Зеленский заявил, что украинцы должны высказаться по вопросу возможного вывода ВСУ из Донбасса.