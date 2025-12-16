В Ростове Великом Ленинскую улицу переименовали второй раз за год

Улицу Ленинскую в Ростове Великом Ярославской области второй раз переименовали в Покровскую. Так улица называлась до революции. Об этом сообщил глава Ростовского муниципального округа Андрей Шатский.

Покровская улица в Ростове Великом

Фото: Страница Дом А.А.Титова ВКонтакте

Фото: Страница Дом А.А.Титова ВКонтакте

«Ъ-Ярославль» сообщал, что улицу уже переименовывали в июне этого года, но в августе прокуратура отменила решение из-за нарушений процедуры после жалобы коммунистов. Однако власти не отказались от своих планов и вновь инициировали возвращение улице исторического названия.

«После прохождения всех необходимых юридических процедур официальное наименование улицы утверждено и занесено в Государственный адресный реестр, что гарантирует точность и легитимность адресационных данных на территории России»,— написал глава округа на своей странице Вконтакте.

Глава района полагает, что исторические названия «несут особое значение и придают городам неповторимую ауру». Попытки вернуть улицам дореволюционные наименования предпринимаются и в областном центре — Ярославле, однако там городские власти выступают за сохранение советских названий.

Антон Голицын