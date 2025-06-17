В Ростове Великом переименовали Ленинскую улицу

В Ростове Великом Ярославской области улицу Ленинскую переименовали в улицу Покровскую. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Тихомиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Покровская в Ростове Великом, историческое фото

Фото: страница Дом А. А. Титова ВКонтакте Улица Покровская в Ростове Великом, историческое фото

Фото: страница Дом А. А. Титова ВКонтакте

Ленинской одна из центральных улиц города была названа в год смерти Владимира Ленина — в 1924 году. До этого ее также называли Московской — там пролегал путь из Ярославля в Москву и Покровской — по названию церкви.

Напомним, что в конце 2024 года Ростов был переименован в Ростов Великий. После этого местные жители предлагали вернуть улицам исторические названия. В частности, речь шла об улице Энгельса и части улицы Добролюбова. Ранее они назывались Малая и Большая Яковлевская. Тогда господин Тихомиров пообещал проработать этот вопрос.

Алла Чижова