В Ростове Великом отменили возвращение улице Ленинской исторического названия

В Ростове Великом Ярославской области отменено постановление о переименовании улицы Ленинской в Покровскую. Такие меры были предприняты по результатам представления, поступившего от прокуратуры.

Постановлением администрации городского поселения Ростов Великий от 2 июня 2025 года одна из центральных улиц была переименована. Ленинской она была названа в год смерти Владимира Ленина — в 1924 году, а Покровской ее называли до этого по названию церкви. Однако Ростовская прокуратура нашла нарушения законодательства при переименовании улицы.

«Предложение о переименовании улицы поступило от лица, не наделенного соответствующим правом. Более того, нарушена процедура принятия решения о переименовании»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений главе органа местного самоуправления.

Напомним, что в конце 2024 года Ростов был переименован в Ростов Великий. После этого местные жители предлагали вернуть улицам исторические названия. В частности, речь шла об улице Энгельса и части улицы Добролюбова. Ранее они назывались Малая и Большая Яковлевская. Тогда глава Ростова Сергей Тихомиров пообещал проработать этот вопрос.

