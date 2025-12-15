Придерживаясь своей точки подозрения

Федеральное казначейства обратило внимание на слабое информирование аудиторскими компаниями о подозрительных операциях их клиентов. Такие данные участники рынка обязаны представлять регуляторам в рамках антиотмывочного законодательства. Вместе с тем Росфинмониторинг, которому в конечном итоге поступает эта информация, не форсирует ее получение в больших объемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Более половины аудиторских компаний сообщают регуляторам менее чем о 50% подозрительных операций клиентов в рамках закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ, 115-ФЗ). Такие данные раскрыло Федеральное казначейства на заседании совета по внешнему контролю регулятора, состоявшемуся на минувшей неделе (с ними ознакомился “Ъ”).

Лишь 10% аудиторских компаний сообщают почти о всех подозрительных операциях (больше 88%).

По словам источников “Ъ”, на совещании начальник управления по надзору за аудиторской деятельностью казначейства Людмила Муромцева отметила, что значительно различаются практики и подходы к фиксации необычных сделок. По ее мнению, необходимо, чтобы у всех аудиторов был сближенный подход при создании внутренних сообщений и их направления в Росфинмониторинг (РФМ). Вместе с тем РФМ указывает на большой поток уведомлений по формально подозрительным операциям клиентов. Ранее ведомство предложило аудиторам анализировать необычную активность и отправлять сообщения только в случае выявления реальных нарушений 115-ФЗ (см. “Ъ” от 17 октября). В казначействе и РФМ оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Обязанность аудиторов докладывать о подозрительных операциях клиентов появилась в 2018 году. К подозрительным относятся операции, имеющие признаки обналичивания денежных средств, обладающие признаками дробления госконтрактов, вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям и т. д. Изначально требования регулярно проводить проверки не было. Но в 2025 году Минфин разработал план мероприятий, в который вошло «повышение интенсивности мероприятий по профилактике нарушения» законодательства ПОД/ФТ (см. “Ъ” от 29 января).

Аудиторы докладывают СДЛ о подозрительных операциях, затем этот сотрудник принимает решение, необходимо ли направить доклад в РФМ на основании профессионального суждения, поясняет гендиректор «Универс-Аудита» Дмитрий Лимаренко. Но, как указывает источник “Ъ” в крупной аудиторской компании, «мы сталкивались с тем, что при проверках казначейство говорило, что внутренних сообщений мало».

Такая позиция регулятора связана с рядом причин, считают эксперты. Казначейство борется за максимальное число докладов по формальным признакам, поскольку опасается неполноты информации как у СДЛ, так и уполномоченных органов, полагает советник фирмы «Клифф» Инга Скворцова.

«Кроме того, казначейство собирает статистику рынка, поэтому вероятно, что в ведомстве есть "план по валу" сообщений и нужно отчитываться о росте выявленных случаев»,— считает гендиректор «Эксперт Бизнес-Решений» Павел Митрофанов. При этом он отмечает, что РФМ «по каждому заявленному случаю должен отрабатывать и проводить проверку, соответственно, тратить ресурсы и время сотрудников, поэтому не заинтересован в потоке уведомлений по формальному признаку».

Участники рынка не исключают в дальнейшем повышения регуляторной нагрузки.

В частности, на совещании были высказаны планы казначейства вовлекать аудиторов в национальную систему ПОД/ФТ, в частности развивать практики контроля, направленные на выявление, пресечение и недопущение нарушений, а также совершенствовать методологию оценки подобных рисков. Для аудиторов дополнительные требования повышают временные затраты на аудит, а также риски получить предписание при проверке, отмечает госпожа Скворцова. При этом обязанность «вести учет по 115-ФЗ и отправлять уведомления уже давит на и без того низкую рентабельность аудиторской деятельности», отмечает господин Митрофанов.

Юлия Пославская