Чужое не катит

В 2025 году был принят закон о локализации машин, осуществляющих перевозку граждан. Он вступает в силу с 1 марта 2026 года. Тогда все участники рынка такси для включения автомобиля в реестр или его перерегистрации должны выбирать из 22 моделей машины от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Список моделей, по заверениям властей, может быть дополнен. Исключения предусмотрены для операторов такси в Калининградской области и на Дальнем Востоке, для которых правило о локализации начнет действовать с марта 2028 года и марта 2030 года соответственно.

Однако закон ожидаемо вызвал сопротивление. Самозанятые водители такси не смогут поменять свой автомобиль на новый отечественный из-за высокой стоимости, считают в «Опоре России». Бизнес добивался послаблений для этой категории перевозчиков в виде отсрочки вступления в силу правил до 2030 года.

В ином случае, предупреждают в ассоциации, с легального рынка такси могут уйти 200 тыс. водителей, а к 2030 году потери достигнут 500 тыс. человек.

Эти перевозчики перестроятся на работу по серым схемам, в том числе через мессенджеры.

1,17 миллиона авто используется на российском рынке такси по состоянию на сентябрь 2025 года

Требования к локализации болезненно воспринимают и таксопарки. По данным Национального совета такси, 66% таксопарков не планируют обновлять автопарки в 2026 году в связи с вступлением в силу закона о локализации. Основными причинами такого решения опрошенные назвали высокую стоимость российских автомобилей и нежелание пассажиров ездить на них. При этом 30% респондентов заявили, что рассматривают возможность ухода с рынка, еще 40% сообщили, что не готовы строить планы дальнейшей работы, пока не станет известен полный перечень разрешенных к использованию в такси моделей машин.