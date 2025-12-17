Отечественные автомобили не катят

На фоне рекордно высоких цен на новые автомобили в России большинство частных водителей и таксомоторных предприятий не планируют покупать новый локализованный автомобиль под требования нового закона, вступающего в силу весной 2026 года. Только треть таксопарков и 5% водителей готовы приобрести новую машину. Остальные планируют продолжить работать на своем автомобиле, несмотря на нарушение закона, работая в серую, либо вовсе уйти из отрасли. Власти готовы пойти навстречу отрасли и предложили меры послаблений, но автопроизводители настаивают, что импортонезависимость сферы в таком случае будет под угрозой.

Сопротивление рынка

66% российских таксопарков не планируют обновлять автопарк в 2026 году из-за сложной экономической ситуации и закона о локализации, следует из опроса 150 таксомоторных предприятий, проведенного Национальным советом такси (НСТ) в ноябре 2025 года. Для сравнения: ранее 39% респондентов обновляли подвижной состав раз в несколько лет, 26% — раз в год.

Не только таксопарки не планируют закупать локализованный транспорт, но и частные водители. В России только 5% водителей собираются менять машину после вступления в силу закона о локализации такси, выяснили в «Ромире», опросившем 1,5 тыс. занятых в этой сфере в городах с численностью более 500 тыс. человек, среди которых ИП, самозанятые и наемный персонал таксопарков. Продолжать работать на своей машине планируют 42% водителей, при этом только у 29% из них автомобиль считается локализованным. Еще 24% опрошенных будут работать на машине таксопарка. Остальные будут работать в серой зоне, перейдут в наем или вовсе уйдут из отрасли.

Закон о локализации автомобилей, задействованных в легковых пассажирских перевозках, был принят президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2025 года. Документ вступает в силу в марте 2026 года, за исключением Калининградской области и Дальнего Востока, где требования о локализации будут применять с марта 2028 года и марта 2030 года соответственно. После этого в отраслевом реестре могут быть зарегистрированы только автомобили из утвержденного перечня. Пока в нем 22 модели от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Дополнительные расходы

Основные причины отказа от покупки локализованных автомобилей, по словам респондентов НСТ,— это низкая окупаемость и высокая стоимость машин, а также нежелание пассажиров ездить на них. Таксопарки не могут себе позволить держать «убыточные машины», поясняет исполнительный директор ассоциации Наталия Лозинская.

По данным «Автостата», в октябре 2025 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 8% год к году, до 3,43 млн руб. Это рекордный показатель за всю историю рынка. Цены, судя по всему, продолжат расти. В ноябре 2025 года президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что цены на машины производителя будут индексироваться из-за роста себестоимости их производства.

Замена автопарка приведет к финансовым потерям при продаже иномарок и росту расходов на приобретение локализованных автомобилей, отмечают в службе заказа такси «Максим». Для таксомоторных организаций возникает необходимость ускоренной и внеплановой замены автопарка — сразу после завершения лизинга или при смене налогового статуса водителя-арендатора, поясняют в компании.

На этом фоне 30% респондентов из числа таксопарков заявили НСТ, что рассматривают уход с рынка. Еще 40% не готовы строить планы дальнейшей работы, пока не станет известен полный перечень разрешенных к использованию в такси моделей авто. Часть оставшихся 30% сообщили, что будут работать, пока не закончится срок действия текущих лизинговых договоров, после чего у автомобилей фактически сменится собственник и их нельзя будет переоформить в реестр легковых такси, если они не подпадают под требования закона о локализации. А у 72% опрошенных перевозчиков более половины подвижного состава не подходят под требования закона о локализации, еще у 10% под требования закона не подходит 30–50% автопарка, у 18% — до 30%, уточняют в ассоциации.

Еще критичнее ситуация складывается для частных водителей. Для самозанятых водителей, использующих личные автомобили, реализация нормы в нынешнем виде фактически закроет вход на рынок такси, опасаются в такси «Максим». На рынке большинство водителей является подработчиками, для которых экономически нецелесообразно менять личный автомобиль на соответствующий требованиям, так как подрабатывают на том, что уже есть в семье, уточняют в компании. А причинами подработки являются временные финансовые трудности или низкая оплата труда на основном месте работы — ничего из этого не добавляет возможности купить новый, локализованный автомобиль, констатируют там. К тому же самозанятым недоступны лизинг и государственные программы поддержки бизнеса.

Самозанятые и ИП — значительная доля рынка такси. По данным участников рынка такси, которые ссылаются на ФГИС «Такси», в России на 10 сентября зарегистрировано 285,97 тыс. перевозчиков такси, использующих 1,17 млн автомобилей. При этом доля самозанятых от этих значений составляет 65,88% и 17,2% соответственно, индивидуальных предпринимателей — 32% и 22,46%.

Послабления для рынка такси

Закон о локализации такси является мерой поддержки отечественного автопрома, однако на практике может спровоцировать массовый отток водителей и рост стоимости поездок для пассажиров, опасается программный директор международного евразийского форума «Такси» Ангелина Никулина. Ситуация вокруг закона о локализации крайне тревожная: все больше перевозчиков признают, что могут в связи с этим закрыть бизнес, соглашается Наталия Лозинская.

Особенно тревожна ситуация с самозанятыми перевозчиками, которые составляют значительную долю рынка и, как правило, используют транспортные средства, изначально не предназначенные для коммерческого использования, говорит Ангелина Никулина. В «Опоре России» не исключают, что с марта 2026 года с легального рынка такси уйдут 200 тыс. водителей, а к 2030 году потери достигнут 500 тыс. человек. Эти таксисты могут перестроиться на работу по серым схемам, начав искать заказы через мессенджеры.

Тем более что такая практика уже является распространенной. Еще в 2024 году, на следующий год после принятия закона о такси, в мессенджере Telegram было зарегистрировано 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси по всей России, а во «ВКонтакте» — 3,8 тыс. групп для вызова такси и совместных поездок, следует из подсчетов аналитического агентства «Прессиндекс». Тогда эти таксисты отреагировали перетоком в серую зону на высокие требования к работе, прописанные в новом законе.

Опасаясь ухудшения ситуации в связи с законом о локализации, бизнес-сообщество попросило о послаблениях для самозанятых. В октябре 2025 года президент «Опоры России» Александр Калинин обратился к первому зампреду правительства РФ Денису Мантурову с предложением отложить вступление в силу требований закона о локализации автомобилей такси для самозанятых и ИП до 2030 года.

Власти пошли навстречу таксомоторной отрасли. Ряд депутатов Госдумы в конце октября 2025 года внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает, что водители, оформленные как физлица, могут получить право вносить в региональный реестр такси личные нелокализованные автомобили. Квота для них составит 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте машин на начало года.

Возражения автомобилестроителей

Однако не все видят необходимость послаблений для таксомоторной сферы. В АвтоВАЗе считают, что в случае реализации предложения Госдумы возникнет юридическая лазейка для невыполнения требований к локализации. Таксопарки смогут искусственно дробить свой бизнес на физлиц и тем самым уходить из-под действия закона, в результате чего задача импортонезависимости в транспортной отрасли так и не будет решена, уверены в компании.

Кроме того, квоты — это всегда непрозрачный и субъективный механизм, который может стать почвой для дисбаланса между регионами и злоупотреблений, продолжают в АвтоВАЗе. Впрочем, это признают и сами таксисты. В крупных субъектах, где количество самозанятых уже значительно, эта квота будет заметной, но в ряде регионов, где процесс легализации такси еще активно выстраивается, она фактически не даст стимула для роста зарегистрированных перевозчиков, считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Поэтому, не исключает она, предложенная квота в 25% низкая и создает эффект бутылочного горлышка, когда развитие отрасли искусственно сдерживается.

Хотя и эти адаптационные меры помогут обеспечить плавный переход на новые требования и избежать потенциального кризиса в отрасли, возражает Наталия Лозинская. В «Моторинвесте» (бренды Evolute и Voyah) также считают законопроект конструктивным шагом, который поможет сгладить переходный период для рынка такси. Такая мера направлена на поддержание баланса между задачами перехода на автомобили, производство которых локализовано, а также сохранение стабильности текущего рынка такси в регионах, в которых пока может не быть финансовой возможности для приобретения нового автомобиля, добавляют там. Тем не менее в АвтоВАЗе настаивают, что вывод из-под этих требований физических лиц—таксистов приведет к дополнительным угрозам безопасности пассажиров и пешеходов.

Дарья Андрианова