За веру и отечественное

Бизнес через «Опору России» пытается убедить власти отложить до 2030 года вступление в силу требований по локализации автомобилей такси для самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП). В следующем году они могут привести к перетоку в серую зону около 200 тыс. таксистов —водителей-подработчиков, которые едва ли смогут позволить себе покупку дополнительного автомобиля. Но послабления могут стимулировать таксопарки дробить бизнес, предупреждают автопроизводители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Президент «Опоры России» Александр Калинин обратился к первому зампредседателя правительства РФ Денису Мантурову с предложением отложить вступление в силу требований закона о локализации автомобилей такси для самозанятых и ИП до 2030 года. Об этом говорится в письме организации от 20 октября (есть у “Ъ”). В аппарате правительства сообщили “Ъ”, что перенаправили письмо в Минпромторг. Там на запрос не ответили.

Закон о локализации такси был принят в мае 2025 года. Он предполагает, что с 1 марта 2026 года все участники рынка для включения автомобиля в реестр или его перерегистрации должны выбрать локализованную машину. Пока в соответствующий перечень вошли 22 модели от 6 брендов: Lada, «УАЗ», Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Исключения предусмотрены только для операторов такси в Калининградской области и на Дальнем Востоке. К ним требования о локализации будут применять с марта 2028 года и марта 2030 года соответственно.

Но многие самозанятые водители такси не смогут поменять свой автомобиль на новый отечественный — их стоимость часто в два раза выше подержанных аналогов, следует из письма «Опоры России».

В организации не исключают, что с марта 2026 года с легального рынка такси уйдут 200 тыс. водителей, а к 2030 году потери достигнут 500 тыс. человек. Эти таксисты могут перестроиться на работу по серым схемам, начав искать заказы через мессенджеры.

Согласно данным участников рынка, на 10 сентября в России было зарегистрировано 285,97 тыс. перевозчиков такси, использующих 1,17 млн автомобилей. Доли самозанятых от этих значений — 65,88% и 17,2% соответственно, ИП — 32% и 22,46%. В такси «Максим» опасаются, что закон о локализации фактически закроет выход на рынок новым игрокам. Руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов объясняет, что часто для самозанятых такси — подработка, а не основной вид деятельности и сомнительно, что многие из них решат покупать дополнительный автомобиль.

Зачастую самозанятые ориентируются на потребности своей семьи и покупают в основном подержанные автомобили, которые точно не будут соответствовать списку локализованных моделей, считает председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев. В «Яндекс Такси» говорят о важности сохранения водителей-подработчиков. Они помогают поддерживать доступность услуги во многих регионах.

Таксопарки, по словам основателя агрегатора «ИксКар» Максима Именинника, закон о локализации априори воспринимают проще. В регионах многие уже пользуются преимущественно отечественными моделями («Лада Веста», «Гранта», «Ларгус» и прочие). Компании централизованно берут в лизинг сотни тысяч автомобилей, для них принципиально ничего не изменится, подтверждает Валерий Корнеев. Но в России, по словам представителя такси «Максим», всего два региона с доминирующей таксопарковой моделью — Москва и Санкт-Петербург.

Отечественные автопроизводители скептически смотрят на послабления для самозанятых и ИП.

В АвтоВАЗе считают, что закон о локализации такси в его нынешнем виде «проработан и сбалансирован», а изменения могут привести к возникновению лазеек, которыми могут воспользоваться недобросовестные перевозчики. Если вывести самозанятых из-под действия закона, некоторые автопарки могут начать дробить бизнес, считают там.

Руководитель департамента автотранспорта Минтранса Александр Васильченко ранее говорил «Парламентской газете», что министерство не против поддержать перенос срока вступления в силу требований по локализации для самозанятых как минимум до 2028 года, пока для них сохраняется особый налоговый режим. Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, впрочем, не исключает, что переходный период в итоге потребуется и таксопаркам. Окончательного списка моделей, допущенных для работы в такси, все еще нет, а предварительный недостаточно разнообразен, напоминает он.

Дарья Андрианова, Наталия Мирошниченко