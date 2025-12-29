Дорогие три процента

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны отчислять в бюджет 3% от рекламного дохода, полученного за квартал. По данным Роскомнадзора, за второй квартал 2025 года компании заплатили около 4 млрд руб. отчислений, а за весь 2025 год, по прогнозам участников рынка, сумма составит около 10–12 млрд руб.

Отраслевые компании отмечали, что новый сбор недоработан с технической точки зрения. В частности, это приводит к двойным начислениям, что осложняет бизнес-процессы из-за дополнительной ручной сверки. Кроме того, новый сбор может спровоцировать рост медиаинфляции, которая только недавно начала снижаться в сегменте digital-рекламы.

Некоторые компании уже закладывают размер отчислений в стоимость услуг, цены на продвижение до конца года могут вырасти до 7%. У блогеров и сегмента МСБ, которые, по мнению участников рынка, могут пострадать от сбора больше всех, цены на продвижение уже выросли на 20–50%.