Одним махом

В июне 2025 года Владимир Путин подписал закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информацией, который вступил в силу с 1 сентября. Сервис должен был объединить функционал мессенджера и государственных и муниципальных услуг. Национальной платформой стал мессенджер Max, который разработала компания VK.

16 декабря Госдума приняла закон, который обязывает управляющие и ресурсоснабжающие компании общаться с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в Max. Кроме того, сейчас Минцифры обсуждает перевод СМС-уведомлений от банков на платформу, запуск функции может состояться до конца этого года.

Антон Горелкин, первый зампред IT-комитета Госдумы, 28 июля на форуме «Территория смыслов», ТАСС: «Мы рассчитываем, что все-таки Max зайдет на рынок и попробует отвоевать долю в честной конкурентной борьбе, а не с помощью блокировок… Потому что подтверждение личности, интеграция с госсервисами — это то, чего сегодня нет на рынке».

С момента запуска в мессенджере Max зарегистрировались 75 млн человек. Его среднесуточная аудитория составляет 45 млн пользователей.