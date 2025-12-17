В Max заявили о регистрации 75 млн человек

С момента запуска в мессенджере Max зарегистрировались 75 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

В декабре среднесуточная аудитория мессенджера составила 45 млн человек. Пользователи с момента запуска отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков, указано в публикации.

За все время в Max было создано 122 тыс. публичных каналов с более чем 35 млн подписчиков. Среди лидеров по аудитории в мессенджере — «Кремль.Новости», «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев», «Соловьев», «Mash», «РИА Новости», RT на русском и «Едим дома», сообщили в пресс-службе.

16 декабря Госдума приняла закон, который обязывает управляющие и ресурсоснабжающие компании общаться с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в Max. Сегодня нижняя палата приняла во втором и третьем чтениях закон о внедрении электронных студенческих билетов и зачетных книжек, которые будут доступны для студентов через мессенджер Max и QR-коду на «Госуслугах». По данным «Ъ», Минцифры обсуждает возможность перевести СМС-уведомления от банков в Max, однако у участников рынка эта идея не встретила понимания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сообщения по минимуму».