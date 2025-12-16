Госдума приняла закон о домовых чатах жильцов в Max

Госдума приняла закон, обязывающий управляющие и ресурсоснабжающие компании взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Mах. Порядок такого взаимодействия установит Минстрой России. Закон принят сразу во втором и третьем чтениях.

Документом также регулируется процедура оформления решений собственников. Протокол об избрании членов совета МКД должен соответствовать требованиям Минстроя и подписываться, в том числе, избранными членами совета. Порядок подписания актов приемки работ по содержанию общего имущества также будет устанавливаться министерством. При этом собрание собственников вправе решить, что председатель совета МКД осуществляет полномочия совместно с другими членами совета.

Кроме того, закон заменяет квалификационный экзамен для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации.

В начале декабря на «Госуслугах» стали приходить уведомления о создании домовых чатов в российском мессенджере Max. Глава Минстроя Ирек Файзуллин ранее также говорил, что каждый российский многоквартирный дом в России обяжут создать чат в Max.