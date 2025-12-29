Лизинг пошел на рекорд

25 декабря Альфа-банк закрыл сделку по приобретению лизинговой компании «Европлан» у холдинга SFI. Итоговая стоимость 87,5% акций лизинговой компании составила 50,8 млрд руб. Ранее источники “Ъ” оценивали ее чуть выше — исходя из 65 млрд руб. за 100% акций (см. “Ъ” от 19 ноября).

Сделка по покупке «Европлана» может стать одной из крупнейших для негосударственных финансовых структур за четыре года. Чуть больше заплатил холдинг «Интеррос» Владимира Потанина за Росбанк (дочерний банк французской Societe Generale) в апреле 2022 года.

Благодаря этой сделке Альфа-банк может укрепить позиции на лизинговом рынке с учетом собственной группы компаний «Альфа-Лизинг», входящей в тройку крупнейших. В планах остается сохранение публичного статуса «Европлана».

В конце года рынок лизинга начал подавать признаки восстановления. Однако ситуация остается довольно сложной, в том числе из-за большого объема изъятых активов и слабого спроса со стороны бизнеса.

Глава ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов о стоках и сломе модели рынка — в интервью «Ъ».