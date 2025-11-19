Лизинг с понижением

После объявления о крупнейшей сделке на рынке лизинга, в результате которой Альфа-банк должен стать владельцем 87,5% акций «Европлана» (см. стр.1), ценные бумаги этой лизинговой компании и холдинга SFI, которому она принадлежит, значительно подешевели. По оценке экспертов, миноритарные акционеры SFI оказались недовольны объявленной стоимостью продажи актива. При этом игра на понижение акций «Европлана» строилась на оценке будущей оферты миноритариям, которую будет обязан объявить Альфа-банк.

Почти сразу после выхода сообщений о планах Альфа-банка приобрести 87,5% акций «Европлана» у мажоритарного акционера холдинга SFI котировки ценных бумаг лизинговой компании на Московской бирже рухнули более чем на 5%, достигнув отметки 557 руб. Объем торгов превысил 850 млн руб., что является рекордом с начала марта 2025 года. Акции SFI опускались в цене еще сильнее — на 8%, до 1380 руб.

Отыграть падение акции не смогли. К концу основной торговой сессии стоимость ценных бумаг «Европлана» остановилась на отметке 570 руб., SFI — 1360 руб. При этом активная игра на понижение велась на фоне позитивных настроений на российском рынке — за день индекс Московской биржи вырос на 3%.

Массовый сброс акций SFI участники рынка объясняют тем, что холдинг продешевил с ценой продажи дочерней компании. Согласно заявлению Альфа-банка, в котором днем 18 ноября подтвердилась информация “Ъ”, цена сделки составит около 65 млрд руб. за 100% компании, то есть стоимость одной акции составит 541 руб., притом что рыночная цена бумаг с прошлой недели находилась в районе 580 руб. «Многие инвесторы расценили эту сделку как невыгодную»,— указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. К тому же, как указывает старший аналитик банка «Синара» Константин Белов, после продажи холдингом основного актива инвесторы столкнулись с неопределенностью в отношении дальнейшей стратегии компании, что и склонило их в сторону продажи бумаг. Учитывая, что с начала октября акции выросли в цене почти на 30%, перед инвесторами открылась неплохая возможность зафиксировать прибыль, указывает аналитик ИК «Вектор Капитал» Иван Таскин.

В то же время снижение котировок «Европлана» объясняется ожиданием инвесторами оферты, которую будет обязан выставить Альфа-банк после приобретения лизинговой компании. Цена оферты не должна быть ниже средневзвешенной цены за предыдущие шесть месяцев до выставления предложения миноритариям. «Услышав, что одна акция компании оценивается около 540 руб., участники рынка стали исходить из того, что оферта миноритариям будет составлять примерно столько же. Инвесторы делают ставку не на стратегию компании, а на механику процедуры»,— считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Именно поэтому часть инвесторов решила зафиксировать прибыль заранее, «прежде чем котировки приблизятся к уровню потенциального предложения», отмечает он.

Однако после того, как акции «Европлана» подешевели до 550 руб., их начали активно откупать фонды и частные инвесторы, которые также покупают актив под будущую оферту, считают эксперты. Это привело к некоторому росту цены в конце торгов. При этом часть инвесторов по-прежнему смотрят на акции лизинговой компании как на ценный актив и приобретают его в период низких цен.

Андрей Ковалёв