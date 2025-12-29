Под грузом проблем

Некогда крупнейшая российская грузовая группа авиакомпаний «Волга-Днепр», чей бизнес подкосили санкции, готовится сменить собственника. Соглашение о купле-продаже заключила основанная в 2025 году «ЕАС Групп» Евгения Солодилина, бывшего гендиректора входящей в «Ростех» авиакомпании Red Wings и экс-главы аэропорта Жуковский.

1,25 миллиарда тонно-километров составил грузооборот воздушного транспорта РФ в январе—сентябре 2025 года

Ожидается, что сделка завершится в начале 2026 года. Новому владельцу предстоит работать на рынке, где доминируют китайские перевозчики.

Грузовые авиакомпании сообщили о рисках полной остановки парка — в материале «Ъ».