Предпродажный маршрут

Как стало известно “Ъ”, собственники авиакомпании «Волга-Днепр» предложили правительству забрать ее себе. Источники “Ъ” в компании объясняют заявление попыткой избежать принудительного изъятия в доход государства. Некоторые участники рынка также утверждают, что интерес к самолетам проявляет «Ростех». Другие считают это маловероятным в условиях стагнации рынка грузоперевозок. Но большинство полагает, что бенефициары просто пытаются спасти убыточную компанию от банкротства и сохранить коллектив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с копией «заявления о добровольном отказе от прав собственности», направленного гендиректором и бенефициаром авиакомпании «Волга-Днепр» Игорем Аксеновым (владеет 50% акций) 26 августа на имя премьера Михаила Мишустина. В тексте говорится, что собственники перевозчика «Волга-Днепр» «пришли к пониманию необходимости прямого участия государства в собственности авиакомпании с целью эффективного использования ее уникальных возможностей» в интересах экономики РФ.

В письме приводятся тезисы, сказанные основателем группы Алексеем Исайкиным коллективу на прошлой неделе: о том, что компании удалось сохранить коллектив и летную годность самолетов, а также антисанкционную модель международных перевозок в партнерстве с правительством Москвы (см. “Ъ” от 25 августа). Тогда господин Исайкин говорил об интересе к компании «Волга-Днепр» со стороны государства. Источник “Ъ” в правительстве подтвердил получение письма, но от подробностей воздержался. В авиакомпании “Ъ” не ответили.

Никаких конкретных предложений о способе передачи актива, передаваемым долям и потенциальным получателям в обращении не содержится.

Как объясняет один из собеседников “Ъ” в группе, заявление должно стать первым шагом в процессе безвозмездного передачи актива.

Он ссылается на ст. 236 ГК РФ, в соответствии с которой юрлицо может отказаться от прав собственности на принадлежащее ему имущество, «объявив об этом». При этом ранее сотрудников предупредили о грядущей передаче в госсобственность всех активов группы, включая два ее техцентра и две авиакомпании. Планируют ли акционеры других структур группы («Атран» и AirBridgeCargo) направлять правительству аналогичные обращения, собеседник “Ъ” в группе не уточнил.

Мнения собеседников “Ъ” на рынке о мотивах акционеров разделились. Часть источников говорит о попытке Алексея Исайкина обезопасить компанию от изъятия активов в доход государства. Двое из них объясняют прошедшие в авиакомпании обыски проверкой возможного нецелевого расходования бюджетных средств. В апреле 2022 года авиакомпания подписала соглашение на 9,5 млрд руб. с правительством Москвы, сообщалось о выделении первого транша в 5,5 млрд руб. В 2022 году авиакомпания также получила 900 млн руб. субсидии на грузоперевозки от Росавиации. С каким именно финансированием может быть связана проверка, собеседники “Ъ” уточнить затруднились. “Ъ” направил запрос в правительство Москвы и пресс-службу регулятора. В СК “Ъ” не ответили.

По другой версии собеседники “Ъ” в отрасли рассматривают обращение как «элемент рыночной игры»: источники “Ъ” говорят, что интерес к самолетам проявил «Ростех» и таким образом в авиакомпании рассчитывают «подготовить почву для сделки на наиболее привлекательных условиях». В парке компании «Волга-Днепр», закончившей 2023 год с убытком в 881 млн руб., в состоянии летной годности остаются три Ан-124 («Руслан») и пять Ил-76. «Русланы» нужны госкорпорации для перевозок экспортных вооружений, поясняют два источника “Ъ”. Кроме того, в периметр «Ростеха» с 2023 года входит грузовая Sky Gates (принадлежит Red Wings), в парке которой два самолета: Ил-96 и Ил-76.

Получение пяти Ил-76 «Волги-Днепра» позволило бы расширить программу перевозок в Китай. Однако источник “Ъ” на рынке грузоперевозок назвал эти рассуждения беспочвенными: по его словам, рынок переживает «если не спад, то стагнацию» и приобретение «сложных лайнеров и проблемной авиакомпании в планы "Ростеха" и его структур не входит». В «Ростехе» и Red Wings “Ъ” не ответили. Версию об интересе Минобороны к парку «Русланов» в министерстве не прокомментировали. Но собеседник “Ъ”, близкий к одной из структур Минобороны, утверждает, что эта заинтересованность «ушла вместе с арестом ее инициатора Тимура Иванова (ранее замминистра.— “Ъ”)».

Большая часть собеседников “Ъ” в отрасли объясняют поступок представителей «Волги-Днепра» как попытку спасти убыточную авиакомпанию и ее коллектив от банкротства и направленное письмо считают жестом отчаяния или элементом переговорной игры.

Акционеры компании не могут просто объявить об отказе от собственности со ссылкой на ст. 236 ГК РФ, говорит партнер бюро КИАП Антон Самохвалов: статья оговаривает случаи отказа от права собственности на вещи и движимое имущество. Физически и юридически отказаться от акций невозможно, третьему лицу, включая государство, можно только передать их на основании сделки, поясняет он. Государство может войти в состав акционеров по желанию текущих акционеров либо путем внесения дополнительного вклада в капитал, либо в результате сделки по отчуждению акционерами своих акций в пользу государства (купля-продажа или дарение), поясняет юрист, уточняя, что ни правительство РФ, ни другие структуры не обязаны забирать акции никаких убыточных компаний.

Само заявление об отказе не имеет никакого правового значения, соглашается партнер корпоративной практики юрфирмы Orion Григорий Гаджиев. Однако он считает возможным отказ собственника от авиакомпании в порядке ст. 236 ГК и при условии обращения Росимущества или иного потенциального приобретателя в суд с заявлением об обращении ее в свою собственность. Кроме того, авиакомпания может быть пожертвована государству, а также передана в рамках акционерного соглашения или продана по символической стоимости, говорит он, приводя в пример продажу Роскосмосом авиакомпании «Космос» за 1 руб. структурам Минобороны.

Главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов считает решение акционеров найти госсобственника «понятным шагом в попытке сохранить компанию».

Но передача перевозчика в госсобственность автоматически не решает проблему убыточности предприятия, подчеркивает он. Независимо от того, кто придет в менеджмент компании, перед ним встанет сложнейшая задача реструктуризации бизнеса. Сохранение коллектива в полном объеме сегодня не сможет гарантировать никто, добавляет он: «Нельзя полностью исключать ни отток кадров, ни вынужденные сокращения». Но любые выводы о кадровых изменениях можно будет сделать только после определения новой стратегии развития группы, резюмирует господин Борисов.

Айгуль Абдуллина