WSJ: переговоры США и Украины в Берлине прошли сложно

Переговоры между делегациями США и Украины в Берлине оказались непростыми и напряженными, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. Встреча длилась около пяти часов и включала дискуссии по 20 пунктам мирного плана, а также экономическим вопросам.

По данным WSJ, американская сторона, в частности, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, не готова идти на компромиссы по проекту мирного соглашения. Один из источников газеты отметил, что Вашингтон настаивает на быстром принятии решений. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники указывают на сохранение серьезных разногласий, которые требуют дополнительного урегулирования.

Переговоры сторон прошли 14 декабря. Сегодня встреча продолжилась. Ее основная тема — мирное урегулирование на Украине.