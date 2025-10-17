Инспекторов призвали к мобилизации

Глава аппарата Белого дома и вице-премьер Дмитрий Григоренко в пятницу, 17 октября, на ежегодном Форуме контрольно-надзорных органов в Красноярске рассказал их руководителям о том, каким правительство видит «образ результата» проведенных в этой сфере реформ, и о том, как оно будет добиваться постепенного приближения реального положения дел к задуманному идеалу. Де-факто реформы завершены, идеи минимизации контакта проверяющих и проверяемых реализованы в законодательстве и в нормативных актах и оснащены технически — теперь надзорным ведомствам предстоит изнурительное соревнование за лидерство в их реализации под контролем цифровых систем. Главными направлениями работы станут борьба за оформление цифровых документов без ошибок, совершенствование работы с ИИ и большими данными, расширение использования бесконтактных методов контроля, включая гражданские беспилотники, сокращение доли «пустых» проверок за счет улучшения выявления рисков и повышение комфорта бизнеса при взаимодействии с проверяющими.

Фото: Правительство России Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко объявил Форуму контрольно-надзорных органов о завершении реформ в этой сфере и о продолжении конкурентной борьбы ведомств за снижение нагрузки на бизнес

Второй день Форума контрольно-надзорных органов стал «идеологической» основой мероприятия — прилетевший в Красноярск глава аппарата правительства и куратор контрольно-надзорных органов и «цифры» в Белом доме вице-премьер Дмитрий Григоренко выступил на пленарной сессии с обширным «установочным» докладом о планах работы на год. Перед этим он показательно наградил региональных «отличников» реформы в этой сфере, а затем довольно жестко потребовал от руководителей и представителей территориальных органов контролирующих ведомств (Роспотребнадзор, МЧС, Ростехнадзор, жилищная инспекция и т. д. — всего 132 вида только федерального государственного контроля) не останавливать внутри- и межведомственную борьбу за совершенствование новых методов работы после проведенных изменений.

Напомним, реформа контрольно-надзорной сферы состояла из двух этапов: «регуляторной гильотины», т. е. пересмотра или отмены массива обязательных требований к бизнесу с переходом на регулярный шестилетний цикл их актуализации, а также самой реформы контроля, зафиксировавшей отказ государства от массовых проверок бизнеса к избирательному «умному» контролю только там, где риск нарушений высок. Иллюстрируя это, господин Григоренко рассказал о том, что в сравнении трех кварталов «дореформенного» 2019 года и 2025 года число проверок снижено в 5,4 раза (до 201 тыс.), их эффективность (соотношение результативных и «пустых») выросла в 1,6 раза. Даже в сравнении с 2024 годом, когда в РФ действовал введенный на время реформы мораторий на проверки, их стало меньше на 6 тыс., а эффективность выросла еще на 10%. Впрочем, было видно, что вице-премьера утомило ежегодно обновлять это сопоставление и его больше интересует, что будет происходить дальше.

Главные новости — контролеров ждет многолетняя системная работа по рутинному улучшению аспектов контрольно-надзорных органов: в этой сфере выстроена разветвленная инфраструктура из нескольких эшелонированных информсистем и реестров, в реальном времени отражающая ее состояние.

В намерениях Белого дома — постоянно мониторить результаты конкурентной борьбы ведомств в обеспечении безопасности граждан (т. е. методов и охвата контроля и его фокусировки на потенциальных нарушителях обязательных требований), актуальность самих требований (так, чиновник сообщил о том, что после введения федерального регулирования маркетплейсов создается рабочая группа «регуляторной гильотины» для балансировки интересов бизнеса и надзора в этой сфере) и комфорта для бизнеса (т. е. организации его в максимально бесконтактной и не мешающей работе компаний форме).

Если говорить о деталях, госконтроль ждет рост бесконтактных проверок с использованием мобильного приложения «Инспектор» (оно позволяет осматривать производственные помещения и объекты даже без наличия мобильного интернета), а также видеофиксация очных визитов контролеров и снятие опасений бизнеса в режиме консультирования (на него компании могут записаться по собственному желанию). Также в дистантном контроле планируется использовать гражданские беспилотники: перспективам контроля лесосек (их в Красноярском крае более 30 тыс.), мониторинга нефте- и газопроводов и борьбы с пожарами с помощью БПЛА была посвящена на форуме значительная часть выступления губернатора края Михаила Котюкова.

Еще один технологический тренд — работа с применением искусственного интеллекта и больших данных, позволяющая анализировать нестыковки в товарном обороте.

Как рассказала заместитель главы Россельхознадзора Светлана Алексеева, служба пять лет развивала такое решение — «от идеи до мониторинга пяти петабайт документов в день с использованием 30 моделей обработки данных». Пока система используется для отслеживания рисков и позволяет, например, выявлять на рынке несоответствие объема сырья при производстве продукции. В результате этого инспектор еще до проверки получает данные об аномалиях и полную информацию о компании, при этом вручную найти такие нестыковки можно «разве что наудачу», пояснила заместитель главы ведомства. Также в службе хотят переложить на ИИ подготовку документов для согласования проверок прокуратурой — проект разработки на платформе «Гостех» приложения «Цифровой надзор» служба уже «защитила» в Минцифры при поддержке Минэкономики и в контакте с Генпрокуратурой.

Грамотное оформление документов и мобилизация контроля, отметим, оказались значительной проблемой: у лидера по применению «Инспектора», Росздравнадзора, отметила на форуме глава службы Анна Самойлова, такие проверки составляют около 40% всех мероприятий, и это является итогом кампании с премированием инспекторов.

В среднем же распространенность удаленного контроля, как признал Дмитрий Григоренко, хотя и выросла в 6,5 раза, перевалила порог 10% лишь в восьми ведомствах. Над этим будут работать, как и над техническими ошибками при согласовании проверок в прокуратуре: за год их число снизилось на 5% при плане в 15%.

Олег Сапожков, Красноярск